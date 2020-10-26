Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом

Российская ведущая Екатерина Андреева заявила, что не использует защитную медицинскую маску в общественных местах, а статистику по смертности заболевших COVID-19 считает обманом.

Ведущая российского "Первого" канала Екатерина Андреева 25 октября в комментарии под постом московского бизнесмена Яна Янковского заявила, что статистика по заражению коронавирусом является примитивным обманом населения.

Янковский в публикации сообщил, что во время посещения театра не снимал маску и старался не пересекаться с людьми. При этом он отметил, что другие зрители в партере были без медицинских масок на лице.

В ответ на это Андреева заявила, что относится к числу тех, кто находился в партере без маски. Она написала, что считает вред от использования маски гораздо большим, чем риск заразиться коронавирусом.

"Я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. Данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая", – написала она.

Автор поста вскоре удалил комментарий ведущей, но его фолловеры продолжают обсуждать написанное Андреевой.

"А комментарий Екатерины удалил", – отметили подписчики Янковского.

Скриншот: ekaterinaandreeva_official / Instagram



Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, на 26 октября в мире зафиксировано более 43 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 1,15 млн пациентов с COVID-19, вылечились почти 29 млн человек.

По числу выявленных заражений Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.