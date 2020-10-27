Путин поручил усилить работу медиков по профилактике абортов в России

Президент России Владимир Путин для профилактики абортов предложил усилить "финансовую заинтересованность медицинских организаций".

Путин дал поручение провести работы по профилактике абортов в России до 1 мая 2021 года Фото: EPA

Президент России Владимир Путин поручил оценить и усилить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ для профилактики абортов предложил усилить "финансовую заинтересованность медицинских организаций" в проведении соответствующих работ.

"Провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов (включая оказание правовой, психологической и медико‑санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата) и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы", – говорится в документе.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, которое прошло в конце сентября. Срок его исполнения – 1 мая 2021 года.

В России каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве и искусственно прервать беременность на сроке до 12 недель. Бесплатный аборт делается по направлению женской консультации в учреждении, работающем в рамках программы обязательного медицинского страхования. Соответствующее право закреплено в 56-й статье федерального закона РФ "Об основах охраны здоровья граждан".