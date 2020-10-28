У добровольцев, испытывавших российскую вакцину от COVID-19, выявили коронавирус

Представитель разработчика российской вакцины от COVID-19 Александр Гинцбург предположил, что коронавирусом инфицировались те добровольцы, которые во время испытаний принимали плацебо.

Тестирование некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), показало положительный результат на коронавирус.

Об этом 28 октября сообщил "РИА Новости" директор российского разработчика вакцины – Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он предположил, что заразившиеся могли быть одними из тех, кому вводили плацебо.

По словам Гинцбурга, кроме COVID-19, некоторые добровольцы заболели "какими-то заболеваниями".

Агентство рассказало, что в клинических испытаниях вакцины "Спутник V" принимали участие 38 добровольцев. Официально испытания завершились, но добровольцы "на связи".

На следующем этапе испытаний планируют провакцинировать 40 тыс. добровольцев, четверть из них получат плацебо.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.