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Израиль начнет с 1 ноября испытывать вакцину от коронавируса на людях

Первая фаза испытаний израильской вакцины на людях продлится несколько месяцев. В случае ее успеха будет вторая фаза, во время которой вакцину протестируют на 960 добровольцах старше 18 лет.

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Для испытания израильской вакцины от COVID-19 изготовили 25 тыс. экспериментальных доз
Для испытания израильской вакцины от COVID-19 изготовили 25 тыс. экспериментальных доз
Фото: Israel Ministry of Defense / Facebook

Израиль начнет испытывать вакцину от коронавируса на людях с 1 ноября этого года. Об этом заявили в министерстве обороны страны в Facebook 25 октября.

"Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения от министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета на самый важный этап разработки вакцины от COVID-19. Клинические испытания на людях начнутся в воскресенье, 1 ноября", – сообщили в минобороны.

https://www.facebook.com/IsraelMOD/posts/3141268482668769

Для испытания вакцины изготовили 25 тыс. экспериментальных доз, рассказали в Израильском институте биологических исследований.

"Это день надежды для граждан Израиля, а исследователи Биологического института – ее воины", – написал в Twitter министр обороны Израиля Бней Ганц.

Первая фаза испытаний вакцины на людях продлится несколько месяцев. Ее проведут в Медицинском центре имени Хаима Шибы в городе Тель-а-Шомер и больнице "Хадасса" в Иерусалиме.

На этом этапе привлекут 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, пишет газета Jerusalem Post 25 октября. За каждым будут наблюдать три недели. Исследователи изучат, вырабатываются ли у добровольцев антитела к коронавирусу.

В случае успеха первой фазы испытаний начнется вторая. Вакцину протестируют на 960 здоровых добровольцах старше 18 лет. Ожидается, что она начнется в декабре в медицинских центрах по всей стране. Если первые два этапа пройдут успешно, в апреле или мае следующего года начнется завершающий, третий этап испытаний с участием 30 тыс. добровольцев, уточняет израильская газета.

Израильский институт биологических исследований может производить 15 млн доз вакцины от COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 октября, COVID-19 в мире выявили у свыше 43,1 млн человек, более 1,15 млн скончались от этой болезни, а вылечились 29 млн

В Израиле коронавирусом заразились более 310 тыс. человек. Почти 294 тыс. пациентов выздоровели, а 2,4 тыс. скончались. 

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечениеВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

В мире разрабатывают более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди прочих вакцину разрабатывает и Украина.

Теги: Израиль, лекарства, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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