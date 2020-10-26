Израиль начнет с 1 ноября испытывать вакцину от коронавируса на людях

Первая фаза испытаний израильской вакцины на людях продлится несколько месяцев. В случае ее успеха будет вторая фаза, во время которой вакцину протестируют на 960 добровольцах старше 18 лет.

Израиль начнет испытывать вакцину от коронавируса на людях с 1 ноября этого года. Об этом заявили в министерстве обороны страны в Facebook 25 октября.

"Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения от министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета на самый важный этап разработки вакцины от COVID-19. Клинические испытания на людях начнутся в воскресенье, 1 ноября", – сообщили в минобороны.

Для испытания вакцины изготовили 25 тыс. экспериментальных доз, рассказали в Израильском институте биологических исследований.

"Это день надежды для граждан Израиля, а исследователи Биологического института – ее воины", – написал в Twitter министр обороны Израиля Бней Ганц.

יותר מ-25 אלף מנות חיסון יוצרו במכון הביולוגי לשלב הניסויים הקליניים, שיימשך מספר חודשים.

שר הביטחון, בני גנץ: "זהו יום של תקווה לאזרחי ישראל, וחוקרי המכון הביולוגי הם לוחמים של תקווה. אני מבקש להודות לעשרות החוקרים שעובדים יום וליל במשימה הלאומית הזו בשיתוף פעולה מלא עם משה״ב - — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 25, 2020

Первая фаза испытаний вакцины на людях продлится несколько месяцев. Ее проведут в Медицинском центре имени Хаима Шибы в городе Тель-а-Шомер и больнице "Хадасса" в Иерусалиме.

На этом этапе привлекут 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, пишет газета Jerusalem Post 25 октября. За каждым будут наблюдать три недели. Исследователи изучат, вырабатываются ли у добровольцев антитела к коронавирусу.

В случае успеха первой фазы испытаний начнется вторая. Вакцину протестируют на 960 здоровых добровольцах старше 18 лет. Ожидается, что она начнется в декабре в медицинских центрах по всей стране. Если первые два этапа пройдут успешно, в апреле или мае следующего года начнется завершающий, третий этап испытаний с участием 30 тыс. добровольцев, уточняет израильская газета.

Израильский институт биологических исследований может производить 15 млн доз вакцины от COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.