Зеленский требует достоверной статистики о количестве вылечившихся от COVID-19

На посвященном COVID-19 совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что от украинцев не требуют результата теста, подтверждающего излечение от коронавирусной инфекции.

26 октября на селекторном совещании, посвященном эпидемии коронавирусной инфекции, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о статистических данных о пациентах с COVID-19. Об этом информирует сайт главы государства.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и тех, кто выздоровел. [Министр здравоохранения] Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется", – говорится в сообщении.

Степанов также отметил, что инфицированных коронавирусом начали принимать еще 14 больниц.

По состоянию на 25 октября таких медучреждений насчитывается 357.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в стране с начала эпидемии коронавирусной инфекции от этого заболевания излечились 142 537 пациентов, 1029 из них – за последние сутки. Всего в Украине зарегистрировано 348 924 случаев COVID-19, умерли 6464 инфицированных коронавирусом.