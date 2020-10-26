В МВД Украины сообщили о смерти двух правоохранителей от коронавируса

С начала пандемии COVID-19 заболели 11 042 украинских правоохранителя, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В Украине за минувшие сутки умерли двое правоохранителей, заболевшие COVID-19. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован 471 новый случай инфицирования коронавирусом среди сотрудников МВД.

Наибольшее количество заболевших за сутки – в Днепропетровской (32) и Запорожской (41) областях, а также в Киеве (37).

Всего за минувшие выходные выявлено 559 случаев COVID-19 среди правоохранителей.

На прошлой неделе коронавирус зафиксировали у 1592 работников системы МВД.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 11 042 украинских правоохранителя, выздоровели – 10 216, умерли – 28.

По данным СНБО, в Украине по состоянию на 26 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 348 924 человек, 6464 пациента умерли, 142 537 выздоровели.