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Доклинические исследования украинской потенциальной вакцины от COVID-19 проводили в Турции и США – Минздрав

Украинский "кандидат в вакцины" от коронавирусной болезни COVID-19 – разработка украинских микробиологов и одной из американских компаний, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов: Мы говорим, что этот кандидат в вакцины именно украинский
Степанов: Мы говорим, что этот кандидат в вакцины именно украинский
Фото: Максим Степанов / Facebook

Доклинические исследования украинского "кандидата в вакцины" от коронавирусной болезни COVID-19 продолжались шесть месяцев, ученые использовали в том числе лаборатории в США и Турции, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 26 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Начиная с апреля я был на постоянной связи с нашими учеными, они докладывали, что происходит. Ученые, молекулярные биологи провели плодотворную работу по отбору оптимального числа антидотов, антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить длительный иммунитет. Во время доклинических исследований, как и требуют все международные протоколы, они проводили лабораторные исследования, иммунизировали животных. [...] Они получили очень стойкий результат выработки антител организмами животных. Более того, этот кандидат в вакцины показал нейтрализацию вируса на живых клетках человека", – рассказал министр. 

Степанов отметил, что исследования проводили в том числе в лабораториях Турции и США. 

"Это такая совместная разработка наших ученых-микробиологов Института микробиологии Национальной академии наук, американской компании... но мы говорим, что этот кандидат в вакцины именно украинский. Нам необходимо пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это может быть сделано. Если надежды наши осуществятся, будет выбран производитель и избранный путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 20 октября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось почти 40,5 млн человек, 1,2 млн умерли, 27,7 млн выздоровели.

ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. В Минздраве Украины сообщали 16 октября, что в мире разрабатывают около 180 вакцин против коронавируса, 10 из них проходят третью стадию клинических испытаний.

На совещании 20 октября президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что украинская вакцина-кандидат от COVID-19 может быть создана через 9–12 месяцев. Степанов, в свою очередь, сказал, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

Теги: США, Украина, Турция, медицина, исследование, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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