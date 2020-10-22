Украинская вакцина от коронавируса может появиться через год – разработчик

Украинский кандидат в вакцины от коронавируса не может быть создан раньше, чем через девять месяцев – год, потому что вакцина должна пройти необходимые фазы исследования. Об этом сообщил один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Доклиническая фаза испытаний уже успешно пройдена, впереди клиническая фаза.

Украинская вакцина-кандидат от COVID-19 может быть создана через 9–12 месяцев. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, раньше вакцина не может быть создана, потому что она должна пройти необходимые фазы исследования.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, сказал, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

"Мы вместе с учеными-исследователями презентовали президенту работу, которая длилась шесть месяцев, по разработке, прохождению доклинической фазы вакцины против COVID-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы стало ясно, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы – происходит нейтрализация вируса", – отметил Степанов.

Он пояснил, что теперь необходимо начинать клиническую фазу, которая будет проходить при полной поддержке государства.

"Нужен еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом средстве", – добавил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 20 октября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось почти 40,5 млн человек, 1,2 млн умерли, 27,7 млн выздоровели.

ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. Ляшко заявлял 16 октября, что в мире разрабатывают около 180 вакцин против коронавируса, 10 из них проходят третью стадию клинических испытаний.

Ляшко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов выплатить $1 млн украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса. Доктор биологических наук, профессор, действующий член Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко отмечал, что подобные исследования обойдутся минимум в $100 млн, кроме того, в Украине нет сертифицированных лабораторий необходимого уровня защиты.

Степанов считает, что украинские ученые способны создавать вакцины, но им нужны соответствующие условия.