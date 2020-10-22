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Депутат Госдумы РФ, участвовующий в испытании российской вакцины от коронавируса, заболел COVID-19

Замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг, который заразился коронавирусом после прививки российской вакциной от COVID-19, считает, что получал плацебо в ходе исследований.

Гартунг получил два положительных теста на коронавирус
Гартунг получил два положительных теста на коронавирус
Фото: Валерий Гартунг / Facebook

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг 21 октября в Facebook сообщил, что заразился коронавирусом. 

"Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят. Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ – положительный результат подтвердился. Поэтому сегодня буду наблюдать за работой Госдумы из дома", – написал он. 

Гартунг принимал участие в испытании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет РБК. В комментарии агентству он сказал, что во время испытания получил две прививки, испытания идут "вслепую": 25% принимали плацебо, 75% – вакцину. 

"То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину. У меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо", – сказал он. 

https://www.facebook.com/spravedlivoross/videos/1039251093163110/

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых аденовирусной вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины – "ЭпиВакКорона", которую разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Еще одну вакцину готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.

Теги: Россия, эпидемия, исследование, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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