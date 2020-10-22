Активистки женского движения партии "За майбутнє" заявили, что принесут к Офису президента 500 тыс. подписей за отставку Степанова

Участницы движения считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен повлиять на парламентское монобольшинство, чтобы министр здравоохранения Максим Степанов был уволен со своего поста.

В женском движении партии "За майбутнє" заявили, что 22 октября в 12.00 принесут под Офис президента полмиллиона подписей за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

"Украина продолжает устанавливать антирекорды заболеваемости коронавирусом, а медицинская система Украины не готова к борьбе с эпидемией через полгода после ее начала. Больницы до сих пор не обеспечены необходимыми тестами и оборудованием. Отсутствие в должном количестве кислородных систем и концентраторов ставит под угрозу жизнь тысяч украинцев. Медицинские работники не обеспечены средствами защиты и не защищены организационно и материально. Государство перекладывает ответственность на местные власти, а само тратит на дороги 35 миллиардов гривен из фонда по борьбе с COVID-19", – перечислили активистки проблемы в медицине Украины.

Они считают, что за ситуацию лично отвечает Степанов.

"Поэтому партия "За майбутнє" собрала уже более полумиллиона подписей под требованием за отставку Максима Степанова. Завтра (22 октября. – "ГОРДОН") мы принесем эти подписи под Офис президента Украины. Мы требуем от президента, чтобы он повлиял на свое парламентское монобольшинство, которое формировало это правительство, с тем чтобы министр Степанов был уволен со своего поста", – подытожили в женском движении партии.

Женское движение партии "За майбутнє" 7 октября опубликовало в Facebook видео с требованием к президенту отправить в отставку министра здравоохранения. 5 октября о таком же требовании заявила партия "За майбутнє".