В Луганской и Донецкой областях на 100% заполнены больницы для больных с COVID-19 – Минздрав

По данным Минздрава Украины, больницы для инфицированных коронавирусом и с подозрением на COVID-19 заполнены в стране на 68,4%.

В двух областях зарегистрировано в общей сложности почти 1 тыс. случаев COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

На подконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областях в больницах первой волны коронавирусной инфекции закончились места. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 октября данные Министерства здравоохранения Украины.

Пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и больными с подозрением на COVID-19 в Донецкой области заполнены 1399 койкомест, а в Луганской области – 308.

В целом по Украине на 19 октября пациентами заняты 68,4% мест в больницах для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В пятерку регионов с самой высокой заполненностью койкомест первой волны эпидемии входят также Одесская (96,6%), Сумская (88,7%) и Винницкая (80,2%) области.

Наименьший процент койкомест занят в Кировоградской области – 49,2% из 321.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

В Донецкой области зафиксировано 7389 инфицирований коронавирусом, в Луганской – 2576.