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В Бразилии умер доброволец, привившийся вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca

В Бразилии 8 тысяч добровольцев уже привились вакциной от COVID-19, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. Многим из них сделали прививку второй раз.

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По данным СМИ, жертвой стал 28-летний врач, работавший в одной из клиник Рио-де-Жанейро
По данным СМИ, жертвой стал 28-летний врач, работавший в одной из клиник Рио-де-Жанейро
Фото: ЕРА

В Бразилии скончался один из добровольцев, участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом пишет агентство Reuters 21 октября со ссылкой на информацию из бразильского Национального агентства по санитарному надзору.

Бразильское агентство не предоставило подробную информацию о случившемся, сославшись на конфиденциальность медицинских данных участников испытаний.

Оксфордский университет планирует продолжить испытание своей вакцины, несмотря на смерть добровольца. В своем заявлении университет указал, что после тщательной оценки "никаких опасений по поводу безопасности клинического исследования не выявили".

Компания – разработчик вакцины AstraZeneca отказалась от комментариев.

Источники Reuters, близкие к разработчикам вакцины, предположили, что умерший доброволец входил в контрольную группу, которой сделали укол от менингита.

Федеральный университет Сан-Паулу, помогающий в координации третьей фазы клинических испытаниях вакцины AstraZeneca в Бразилии, заявил, что независимый комитет по обзору рекомендовал продолжить испытания.

Сейчас 8 тысяч из запланированных 10 тысяч добровольцев получили первую дозу вакцины в шести городах Бразилии. Многим из них уже сделали вторую прививку, сказал представитель университета.

Газета Globo уточнила, что жертвой стал 28-летний врач Жоау Педро Родригес Фейтоса. Он работал в частной больнице на севере столицы Бразилии Рио-де-Жанейро. Врач находился на "передовой" по оказанию помощи пациентам с COVID-19, лежащим в отделениях интенсивной терапии. Эксперты, опрошенные журналистами газеты, полагают, что доброволец получил не дозу вакцины, а "плацебо". 

Клинические испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета 6 сентября прервали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. 

AstraZeneca перешла к завершающей стадии испытаний вакцин против коронавируса. 31 августа компания начала набирать в США 30 000 волонтеров для испытаний препарата под названием AZD1222.

Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Бразилия является третьей страной в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции после США и Индии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии по состоянию на 22 октября в Бразилии COVID-19 заболели почти 5,3 млн человек. Выздоровели 4,5 млн пациентов, а умерло более 155 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Бразилия, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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