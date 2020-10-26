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В Минздраве сообщили, когда Украина получит первую партию ремдесивира для лечения больных COVID-19

Министерство здравоохранения на прошлой неделе выдало разрешение на ввоз незарегистрированного препарата ремдесивир, который включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в ближайшие дни Украина ожидает поставки первых 14 тыс. флаконов лекарства, рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

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Ремдесивир используют для лечения пациентов с COVID-19 в США и ЕС
Ремдесивир используют для лечения пациентов с COVID-19 в США и ЕС
Фото: ЕРА

До конца недели Украина получит первую партию лекарственного препарата ремдесивир, который в США и ряде европейских стран используют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко сообщил 26 октября на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства ремдесивир, который был закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни. В Украину должна прибыть первая партия лекарственного средства. Это около 14 тысяч флаконов. Поставки будут осуществляться до конца этой недели. Общая процедура закупки предусматривала закупку 28 200 единиц этого лекарственного средства, которые будут направлены на лечение 4700 пациентов со средней и тяжелой патологией течения COVID-19", – сообщил он.

Иващенко уточнил, что ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат может применяться исключительно в тех случаях, которые предусмотрены этим протоколом, подчеркнул замминистра.

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае этого года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Украина, лекарства, лечение, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Иващенко, ремдесивир
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