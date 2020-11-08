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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.


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УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики COVID-19

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Согласно новому исследованию, ультразвуковое исследование (УЗИ) легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики пневмонии COVID-19.

Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки. Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% – для рентгена.

Мы на нашей кафедре широко стали применять УЗИ легких для обследования больных еще с марта месяца. Сейчас накоплен большой опыт, метод несложный, позволяет смотреть легкие в динамике, быстро и безопасно. Доступный и незаменимый, на мой взгляд, в условиях массового поступления больных, требующих динамического наблюдения. Его применение ограничивается только отсутствием соответствующих портативных устройств, легко переносимых в отделениях интенсивной терапии. Мы, например, таскаем целый аппарат, приобретенный университетом, по отделениям, но оно того стоит.

На рентгенах часто очаги ковидного воспаления "не видны", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка". Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания – диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные (свежий пример на фото, в заключении пневмония не описывалась, а на КТ – около 25% поражения, разница в исследовании составила несколько часов).

Фото: Ольга Голубовская / Facebook
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Хорошо видны на рентгене уже обширные участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показателен данным методом.

Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости – даже если и есть пневмония – тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение – это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных. В общем, осваивайте УЗИ, коллеги, легких и не только. Пригодится. Например, можно и докторскую защитить по этому поводу, как это сделала я). А вообще любой врач может смотреть "свою" зону ответственности. Это расширяет кругозор и клиническое мышление. Да и вообще просто интересно.

Источник: Ольга Голубовская / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: медицина, исследование, пневмония, лечение, болезнь, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, диагноз
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