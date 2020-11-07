Яценюк назвал "очень интересным" планировать стратегию Украины на будущее при нынешней ситуации с COVID-19

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что в стране рассказывают об экономической стратегии до 2030 года в условиях, когда к концу 2020 года число инфицирований COVID-19 может достигнуть 1,3 млн.

Яценюк не исключает, что в Украине число инфицированных коронавирусом будет расти на 400 тыс. в месяц Фото: ЕРА

В Украине власти обсуждают экономическую стратегию до 2030 года, хотя стране нужно справляться с "впечатляющей" эпидемической ситуацией. Об этом 6 ноября в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

"Я просто смотрю, что происходит. Если сегодняшняя власть не осознает того, что это очень интересно – рассказывать об экономических стратегиях до 2030 года (можно даже до 3030 года), рассказывать об аудите государства. Это все прекрасно, только сегодня 440 тыс. уже больных. А я общался с серьезными экспертами, они сказали, что если сохранится такая тенденция, как сегодня, мы год закончим с 1,3 млн [случаев]. Это 400 тыс. каждый месяц... Как страна с этим справится?" – сказал он.

По состоянию на 7 ноября коронавирус в Украине подтвердили у более чем 450 тыс. человек (10 746 – за последние сутки), 8312 пациентов умерли, более 204 тыс. выздоровели.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

По данным пресс-службы Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – цитировала Шмыгаля пресс-служба Кабмина.