Пациентов с COVID-19 можно выписывать без отрицательного теста – Степанов

Лечащий врач может выписать пациента с COVID-19 без отрицательного теста в случае улучшения состояния, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Пациентов с коронавирусной инфекцией могут выписывать из больницы без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Об этом на брифинге 7 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, "решение о выписке принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании стойкой тенденции нормализации лабораторных показателей".

"Если нет необходимости находиться в больнице, если нет никакой угрозы жизни больного, вы можете продолжить лечение в амбулаторных условиях, то есть находясь дома. Если есть позитивный ПЦР-тест, но есть все основания для продолжения лечения дома, этого человека нужно отпускать домой. Не нужно ждать негативный ПЦР-тест", – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 450 тыс. человек (10 746 – за последние сутки), 8312 пациентов умерли, более 204 тыс. тыс. – выздоровели.