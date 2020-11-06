В Украине за сутки больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

В Украине за сутки умер 201 пациент с COVID-19, это новый рекорд.

В Украине рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9721 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умер за сутки 201 пациент, излечилось 10 762 человека. Эти показатели являются рекордными.

Госпитализировано за сутки 1517 человек, проведено 80 082 тестирования (50 506 – методом ПЦР, 29 576 – методом ИФА).

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 521 175.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 11 923 ;

; Волынская область – 15 313 ;

; Днепропетровская область – 17 014 ;

; Донецкая область – 13 128 ;

; Житомирская область – 17 189 ;

; Закарпатская область – 16 268 ;

; Запорожская область – 12 196 ;

; Ивано-Франковская область – 23 032 ;

; Киев – 42 375;

Киевская область – 18 763 ;

; Кировоградская область – 2891 ;

; Луганская область – 4214 ;

; Львовская область – 32 425 ;

; Николаевская область – 9605 ;

; Одесская область – 27 382 ;

; Полтавская область – 11 337 ;

; Ровенская область – 21 026 ;

; Сумская область – 13 635 ;

; Тернопольская область – 21 708 ;

; Харьковская область – 41 131 ;

; Херсонская область – 5027 ;

; Хмельницкая область – 18 438 ;

; Черкасская область – 10 292 ;

; Черновицкая область – 24 079 ;

; Черниговская область – 9787 .

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.