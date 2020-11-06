В Украине за сутки больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9721 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Умер за сутки 201 пациент, излечилось 10 762 человека. Эти показатели являются рекордными.
Госпитализировано за сутки 1517 человек, проведено 80 082 тестирования (50 506 – методом ПЦР, 29 576 – методом ИФА).
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 521 175.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.