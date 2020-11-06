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В Украине за сутки больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

В Украине за сутки умер 201 пациент с COVID-19, это новый рекорд.

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В Украине рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Украине рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9721 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умер за сутки 201 пациент, излечилось 10 762 человека. Эти показатели являются рекордными.

Госпитализировано за сутки 1517 человек, проведено 80 082 тестирования (50 506 – методом ПЦР, 29 576 – методом ИФА).

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 521 175.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/812483069294690

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

  • Винницкая область – 11 923;
  • Волынская область – 15 313;
  • Днепропетровская область – 17 014;
  • Донецкая область – 13 128;
  • Житомирская область – 17 189;
  • Закарпатская область – 16 268;
  • Запорожская область – 12 196;
  • Ивано-Франковская область – 23 032;
  • Киев – 42 375;
  • Киевская область – 18 763;
  • Кировоградская область – 2891;
  • Луганская область – 4214;
  • Львовская область – 32 425;
  • Николаевская область – 9605;
  • Одесская область – 27 382;
  • Полтавская область – 11 337;
  • Ровенская область – 21 026;
  • Сумская область – 13 635;
  • Тернопольская область – 21 708;
  • Харьковская область – 41 131;
  • Херсонская область – 5027;
  • Хмельницкая область – 18 438;
  • Черкасская область – 10 292;
  • Черновицкая область – 24 079;
  • Черниговская область – 9787.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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