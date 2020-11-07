Словакия частично закрывает границу с Украиной

С 9 ноября будет ограничена работа трех пунктов пропуска на украинско-словацкой границе, заявили в Госпогранслужбе Украины.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине и Словакии с 9 ноября будет ограничена работа некоторых пунктов пропуска на украинско-словацкой границе. Об этом 7 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.

"С 9.00 9 ноября будет временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы". Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны – "Малый Березный". В пункте пропуска "Вишне Немецкое" с украинской стороны – "Ужгород" пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет проводиться с 8.00 до 20.00", – сказано в сообщении.

Грузовой транспорт будут пропускать без ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 7 ноября в мире коронавирусом заразилось 49,38 млн человек, 1,24 млн из них умерли, 32,51 млн выздоровели. С сентября распространение коронавируса существенно ускорилось во всех странах мира.