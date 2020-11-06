В Кабмине рассматривают возможность массового тестирования украинцев на COVID-19 по словацкой модели

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что словацкую модель массового тестирования на COVID-19 можно применить в городах "красной" зоны.

В Словакии за два дня протестировали более 3 млн 625 тыс. человек Фото: EPA

Украина рассматривает возможность бесплатного массового тестирования на COVID-19 по примеру Словакии, где за два дня было проверено более 3,5 млн человек. Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет "РБК-Украина".

Он отметил, что Украина в ближайшее время получит 2 млн экспресс-тестов, такие тесты использовали в Словакии. Ими можно быстро определять заболевших и изолировать.

"Тесты от 15 минут до часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство проводило консультации насчет использования примера Словакии.

"Сегодня для Украины такая технология может использоваться в отдельных городах, которые вошли в "красную" зону", – считает премьер.

31 октября и 1 ноября в Словакии прошло массовое бесплатное тестирование жителей страны. В стране проверили более 3 млн 625 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения Словакии в Facebook 2 ноября. Коронавирусную инфекцию выявили у 38 тыс. 359 участников тестирования, это составляет около 1,1%.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

6 ноября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В "красную" зону попали 12 областных центров.

По состоянию на 6 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 440 тыс. человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195,5 тыс. – выздоровели. За прошедшие 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201).