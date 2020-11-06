В Украине обновили карантинное зонирование. 12 областных центров "красные", "зеленых" и "желтых" зон нет

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
В "красную" зону попали:
- Козятин и Тывровский район Винницкой области;
- Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск; Иваничовский, Киверцовский, Любешивский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- Царичанский район Днепропетровской области;
- Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
- Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский; Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Ужгород, Берегово и Чоп; Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Запорожье и Мелитополь; Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя; Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов; Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский район Луганской области;
- Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Измаил и Черноморск; Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород; Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Новосанжарский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- Ровно и Острог; Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
- Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
- Бережаны, Кременец и Чертков; Гусятинский, Залещицкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев; Барвинковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Великоалександровский район Херсонской области;
- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка; Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела; Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
- Черновцы и Новоднестровск; Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Чернигов и Нежин; Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
Вся остальная территория Украины отнесена к "оранжевой" зоне, в "зеленую" и "желтую" зоны не попал ни один населенный пункт.
Фото: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram
Ограничения вводятся с 9 ноября и продлятся минимум 14 дней.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.
16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.