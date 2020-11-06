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В Украине обновили карантинное зонирование. 12 областных центров "красные", "зеленых" и "желтых" зон нет

К "красной" зоне с 9 ноября будут отнесены Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

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Новые карантинные зоны начнут действовать с 9 ноября
Новые карантинные зоны начнут действовать с 9 ноября
Фото: EPA

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

В "красную" зону попали:

  • Козятин и Тывровский район Винницкой области;
  • Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск; Иваничовский, Киверцовский, Любешивский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
  • Царичанский район Днепропетровской области;
  • Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
  • Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский; Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • Ужгород, Берегово и Чоп; Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Запорожье и Мелитополь; Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя; Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов; Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
  • Марковский район Луганской области;
  • Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Измаил и Черноморск; Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
  • Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород; Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Новосанжарский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • Ровно и Острог; Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
  • Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
  • Бережаны, Кременец и Чертков; Гусятинский, Залещицкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
  • Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев; Барвинковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • Великоалександровский район Херсонской области;
  • Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка; Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела; Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
  • Черновцы и Новоднестровск; Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Чернигов и Нежин; Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

Вся остальная территория Украины отнесена к "оранжевой" зоне, в "зеленую" и "желтую" зоны не попал ни один населенный пункт.

Фото: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram
Фото: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram

Ограничения вводятся с 9 ноября и продлятся минимум 14 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. 

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
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