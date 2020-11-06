Введение "черных" зон в Кабмине не обсуждалось – Степанов

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, разговоры о введении в Украине "черной" зоны по распространению COVID-19 являются фейком.

По словам Степанова, "черную" зону в Украине вводить не собираются Фото: Максим Степанов / Facebook

Правительство не обсуждало введение "черных" карантинных зон в Украине. Об этом на брифинге 6 ноября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Удивлен, как быстро в нашей стране распространяются фейки. Нет, не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", – сказал министр.

В конце октября "Обозреватель" писал, что правительство рассматривает пять сценариев развития событий: "зеленый", "желто-зеленый", "желтый", "оранжевый" и "черный". Последний, по данным источников издания, введут, если в стране будет высокая смертность и более чем 10 тыс. инфицированных в сутки.

Сейчас в Украине действуют "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемической опасности из-за COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. За прошлые 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201 человек).