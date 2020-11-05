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Греция вводит трехнедельный локдаун в связи с COVID-19

Новые ограничения в Греции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 вступят в силу утром 7 ноября.

В Греции вводят локдаун
В Греции вводят локдаун
Фото: EPA

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 5 ноября анонсировал трехнедельный локдаун в стране, чтобы остановить вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 и уменьшить нагрузку на медицинскую систему страны. Об этом пишет издание Kathimerini.

Новые ограничения вступят в силу утром 7 ноября. Все розничные магазины будут закрыты, прекратятся поездки между регионами. Граждане должны будут отправлять текстовые сообщения на правительственный номер, чтобы уйти из дома на работу, сделать покупки, посетить врача или заняться спортом. Средние школы перейдут на дистанционное обучение, но детские сады и начальные классы школ останутся открытыми. Правительство будет оказывать финансовую поддержку гражданам в связи с карантином.

По словам премьера, страна столкнулась с крупнейшим кризисом в области здоравоохранения за последние 100 лет и правительство предпочитает ввести локдаун раньше, чем ждать дальнейшего увеличения количества забоелевших.

Мицотакис сказал, что надеется на возвращение Греции "к какой-то нормальности" до рождественских праздников в декабре, но некоторые ограничительные меры останутся в силе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Греции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 46 892 случая COVID-19, 673 человека умерло, 23 074 выздоровело.

Теги: Греция, карантин, Кириакос Мицотакис, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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