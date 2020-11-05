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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Локдауна и контроля над теми, кто лечится на дому, нет, а локдаун для бизнеса собираются ввести. Парад маразма продолжается

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Про локдаун.

Я хочу тихо спросить. Как государство осуществляет контроль над теми, кто попадает в ежедневную статистику заражений? Как контролирует их самоизоляцию и их передвижения?!

В наши магазины по всей стране ежедневно приходят десятки людей, которые не скрывают, что у них позитивный тест. Они ходят по улицам, ездят в транспорте, заходят в магазины и появляются в общественных местах.

Они кашляют, чихают, здороваются, берутся за ручки, передают из рук в руки деньги и контактируют с кучей окружающих их людей.

Может, для начала вы сделаете хоть какой-то контролируемый локдаун для тех, кто уже болеет?! Где логика?!

Вы не в состоянии закрыть дома и отследить тех, кто уже с коронавирусом, но вы заставляете ставить "Дію" тем, кто просто прилетает из "красных" зон?! Где логика?!

Локдауна и контроля над теми, кто лечится на дому, нет, а локдаун для бизнеса собираются ввести?

Бесят не новые идеи власти. Бесит, что ни одно прошлое принятое ими решение они не в состоянии логически объяснить и уже тем более воплотить в жизнь.

Парад маразма продолжается.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, бизнес, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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