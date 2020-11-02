Экспресс-тесты на коронавирус и куча масок. Комаров рассказал, как путешествует во время пандемии

Ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров 1 ноября в Instagram сообщил, что, несмотря на пандемию, продолжает путешествовать, снимая новые серии передачи,
"Я работаю. Я вообще с лета очень активно работаю, летаю, езжу, несмотря на пандемию. Да, это стало гораздо сложнее, я бы сказал, невероятно сложнее по части документов, разрешений и количеству ограничений. Но зрители могут не переживать – "Мир наизнанку" не оставит вас без крутого контента", – написал он.
По словам Комарова, в поездки он берет с собой запас одноразовых масок и экспресс-тесты на коронавирус.
"Не мог подумать, что буду возить с собой кучу масок и набор экспресс-тестов, периодически сам себе колоть палец и проверять, не подцепил ли СOVID-19", – написал он.
Комаров не уточнил, в какой стране проходят съемки новых сезонов передачи, но подчеркнул, что в Таиланд не смог попасть даже по так называемому спецразрешению.
"Новая реальность 2020 – это то, что не могло даже присниться. Я мечтаю, чтобы этот "сон" быстрее закончился", – подытожил он.
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1 ноября. Я работаю. Я вообще с лета очень активно работаю, летаю, езжу, несмотря на пандемию. Да, это стало гораздо сложнее, я бы сказал невероятно сложнее. По части документов, разрешений и количеству ограничений. Но зрители могут не переживать - #мирнаизнанку не оставит вас без крутого контента Вот, ненадолго появилась связь, пытался разгрести сотни сообщений. А гуглфото напомнил, что было год назад. Наш с женой @aakucherenko короткий, но мегаяркий отпуск, в перерыве между китайскими сессиями-съемками. Мы встретились в Бангкоке, одном из моих любимых городов вне дома. И поехали в те места, где 11 лет назад я окончательно решил, что хочу снимать свою телепрограмму. Просыпались в Таиланде, видя из окна Лаос, а вдалеке кусочек Мьянмы, и просто пили свежие кокосы. Встречали закаты и рассветы в лодке на Меконге. Ничего не бронировали, а просто ехали на арендованной машине, куда глаза глядят. Пробивали колеса и спешили на шиномонтаж. Ужинали там, где, проезжая мимо, замечали через окно больше людей. А оставались в кафе последними, до поздней ночи Совершенно случайным образом строили весь маршрут. Ночевали там, куда успевали доехать. Опаздывали на самолет, приезжая на регистрацию на тук-туке за какие-то минуты до закрытия гейта. Это было невероятно круто. Это была свобода. Например, я мог сказать жене: "Поехали, смотаемся в Лаос на часик, купим сувениры и что-нибудь съедим". И мы садились в лодку, переплывали реку и были в другой стране. Подумать не мог, что через год буду смотреть на эти фото, границы Бирмы и Лаоса будут закрыты, а Таиланд открыт условно (считайте, что закрыт). Сейчас не смог попасть даже по спецразрешению. Не мог подумать, что буду возить с собой кучу масок и набор экспресс-тестов, периодически сам себе колоть палец и проверять, не подцепил ли ковид. Что при первом кашле буду бежать на ПЦР, и радоваться, что это просто кашель. Сразу после Китая, в январе 2020, мы с женой смотрели фильм "Заражение" (2011) и казалось, что пандемия может родиться только в мозгу режиссера. Новая реальность 2020 - это то, что не могло даже присниться. Я мечтаю, чтобы этот "сон" быстрее закончился. Всем любви. Она поможет преодолеть самые сложные времена
Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".
Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, к утру 2 ноября в мире зафиксировали 46,5 млн случаев COVID-19. Скончалось 1,2 млн пациентов, вылечилось более 31 млн.