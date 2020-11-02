Экспресс-тесты на коронавирус и куча масок. Комаров рассказал, как путешествует во время пандемии

Ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров сообщил, что, несмотря на пандемию, отправился на съемки новых сезонов передачи.

Ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров 1 ноября в Instagram сообщил, что, несмотря на пандемию, продолжает путешествовать, снимая новые серии передачи,

"Я работаю. Я вообще с лета очень активно работаю, летаю, езжу, несмотря на пандемию. Да, это стало гораздо сложнее, я бы сказал, невероятно сложнее по части документов, разрешений и количеству ограничений. Но зрители могут не переживать – "Мир наизнанку" не оставит вас без крутого контента", – написал он.

По словам Комарова, в поездки он берет с собой запас одноразовых масок и экспресс-тесты на коронавирус.

"Не мог подумать, что буду возить с собой кучу масок и набор экспресс-тестов, периодически сам себе колоть палец и проверять, не подцепил ли СOVID-19", – написал он.

Комаров не уточнил, в какой стране проходят съемки новых сезонов передачи, но подчеркнул, что в Таиланд не смог попасть даже по так называемому спецразрешению.

"Новая реальность 2020 – это то, что не могло даже присниться. Я мечтаю, чтобы этот "сон" быстрее закончился", – подытожил он.

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, к утру 2 ноября в мире зафиксировали 46,5 млн случаев COVID-19. Скончалось 1,2 млн пациентов, вылечилось более 31 млн.