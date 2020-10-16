Пандемия COVID-19. Посол Германии спрогнозировала, когда для украинцев снимут ограничения на поездки в ЕС

Период действия карантинных ограничений на поездки завершится, когда появится вакцина или эффективные лекарства о коронавирусной болезни COVID-19, сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Она ожидает, что туристические поездки в Евросоюз украинцы смогут возобновить летом 2021 года.

Ограничения на поездки "с нами надолго", они касаются не только Украины, а "красные" зоны есть и внутри Европейского союза. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала в интервью "Европейской правде", опубликованном 16 октября.

"Все равно этот период когда-то завершится! Он завершится, когда появится вакцина или хотя бы эффективные лекарства от коронавируса, которые смогут обеспечить, чтобы смертность от COVID-19 значительно снизилась. Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация – это также процесс, который требует времени", – сказала она.

Посол отметила, что украинцы могут надеяться на отпуск в Европе летом 2021 года.

"Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем. К примеру, мой отпуск в Исландии сорвался, и я очень рассчитываю на следующий год", – добавила Фельдгузен.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. Сегодня этот показатель рекордный – за сутки COVID-19 подтвердили у 5992 человек.

1 июля ЕС открыл внешние границы для жителей государств, в которых снижалось число инфицированных. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня. 17 июля из него вычеркнули Черногорию и Сербию, 30 июля – Алжир. С 7 августа в этот перечень входит 11 государств.