Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд

Гражданам 11 государств разрешен беспрепятственный въезд на территорию Евросоюза, из обновленного "зеленого" списка исключили Марокко.

Европа продлила ограничения на поездки для граждан большинства стран мира Фото: EPA

Европейский союз 7 августа обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украины в перечне, опубликованном на сайте Совета Евросоюза, нет.

Сейчас разрешен въезд в ЕС из таких государств:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

В этот раз из "зеленого" списка исключили Марокко. Введенные ранее ограничения относительно Алжира и других стран продлили.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС, сообщается в релизе.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран – членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации.

Условием для попадания страны в этот перечень является число инфицированных коронавирусом в пересчете на 100 тыс. населения. Оно не должно превышать средний показатель в ЕС на 15 июня.

1 июля ЕС открыл внешние границы для жителей государств, в которых снижалось число инфицированных. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня. 17 июля из него вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.

Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. Сегодня этот показатель равнялся 1453.