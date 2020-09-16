Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
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"Шикарные и конь, и всадник". Путешественник Комаров позировал на байке

Автор и ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров разместил в сети снимок, на котором запечатлен в образе байкера.

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Комаров: Всегда жаль, когда кончается лето
Комаров: Всегда жаль, когда кончается лето
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник и автор передачи "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен в шлеме на мотоцикле.

"Всегда жаль, когда кончается лето. И начинаешь особенно ценить каждый теплый осенний день", – подписал он публикацию. 

"Дима, а может, в следующее путешествие прямо на этом мотоцикле?" – прокомментировали фото фолловеры. 

"Какой у тебя крутой мотык", – оценила снимок сестра Комарова Англелина. 

"Шикарные и конь, и всадник", – считают подписчики путешественника. 

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку". 

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.

31 августа Комаров получил из рук президента Украины Владимира Зеленского награду в связи с присвоением ему звания заслуженного журналиста Украины.

Теги: мотоцикл, Дмитрий Комаров, Мир наизнанку
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