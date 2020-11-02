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Пандемия COVID-19. Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус будет работать из дому.

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Гебрейесус: Меня признали контактным лицом человека, который заболел COVID-19. У меня все хорошо, симптомов нет
Гебрейесус: Меня признали контактным лицом человека, который заболел COVID-19. У меня все хорошо, симптомов нет
Фото: ЕРА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter 1 ноября, что уходит на самоизоляцию из-за общения с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. 

"Меня признали контактным лицом человека, который заболел COVID-19. У меня все хорошо, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на карантине согласно протоколам ВОЗ и буду работать из дому. Крайне важно, чтобы все мы соблюдали руководство по охране здоровья. Так мы разорвем цепи передачи COVID-19, подавим вирус и защитим систему здравоохранения", – написал он. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, к утру 2 ноября в мире зафиксировали 46,5 млн случаев COVID-19. Скончалось 1,2 млн пациентов, вылечилось более 31 млн.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, работа, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, самоизоляция
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