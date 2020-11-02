Пандемия COVID-19. Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус будет работать из дому.

Гебрейесус: Меня признали контактным лицом человека, который заболел COVID-19. У меня все хорошо, симптомов нет Фото: ЕРА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter 1 ноября, что уходит на самоизоляцию из-за общения с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Меня признали контактным лицом человека, который заболел COVID-19. У меня все хорошо, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на карантине согласно протоколам ВОЗ и буду работать из дому. Крайне важно, чтобы все мы соблюдали руководство по охране здоровья. Так мы разорвем цепи передачи COVID-19, подавим вирус и защитим систему здравоохранения", – написал он.

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020