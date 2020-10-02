ВОЗ необходимо $35 млрд для борьбы с COVID-19 – Гебрейесус

Средства, которые необходимы Всемирной организации здравоохранения для борьбы с пандемией COVID-19 в 2021 году, составляют лишь 1% от того, что члены G20 уже выделили на свои страны для экономической поддержки, заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 2 октября достигло почти 34,3 млн Фото: depositphotos.com

В 2021 году в рамках борьбы с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения понадобится $35 млрд на разработку новых инструментов, производство и логистику 2 млрд доз вакцины, 245 млн лекарств и 500 млн тестов. Об этом заявил 29 сентября директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем блоге на сайте организации.

По его словам, эти средства составляют всего лишь 1% от того, что члены G20 уже выделили на свои страны для экономической поддержки. Также Гебрейесус подчеркивает, что в 2020 году мировая экономика сократится на $7 трлн из-за пандемии.

"История будет судить нас по решениям, которые мы примем или не примем в предстоящие месяцы... Но главный урок тот же: независимо от того, в какой стране вспышка, никогда не поздно изменить ситуацию", – отмечает он.

Глава ВОЗ назвал четыре основных шага для того, чтобы контролировать эпидемию в отдельно взятой стране:

не допускать роста заболеваемости, в первую очередь из-за скоплений людей;

снизить смертность за счет защиты групп риска (пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями и ключевых работников);

придерживаться основных правил безопасности: быть на расстоянии не менее 1 м от других, носить респиратор/маску в людных местах, регулярно мыть руки, избегать замкнутых пространств, людных мест и тесного контакта с другими;

власти должны принимать индивидуальные меры для поиска, изоляции, тестирования и лечения больных, а также для отслеживания и изоляции их контактов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.