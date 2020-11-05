Главный санврач Украины рассказал, что работодатели устраивают буллинг переболевшим COVID-19

Недопуск к работе без предоставления ПЦР-теста после закрытия больничного листа является наушением законодательства. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Если один из трех критериев соблюден, переболевший COVID-19 человек не может инфицировать других людей Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Большое количество руководителей украинских предприятий не допускает на работу сотрудников, переболевших COVID-19, без предоставления отрицательного ПЦР-теста. Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, работодатели требуют тест уже после закрытия больничного листа.

"Хочу сказать сегодня всем, что это противоречит действующему законодательству. Закрытие больничного может происходить по трем причинам, которые прописаны в стандарте предоставления помощи больным коронавирусной болезнью. Первое – проходит 10 дней с момента появления первых симптомов. В течение этих дней есть три дня, когда отсутствуют симптомы. Это является основанием для семейного врача перевести человека в категорию выздоравливающих и закрыть больничный", – рассказал Ляшко.

Вторая причина, которую назвал главный санврач – после положительного результата ПЦР-теста прошло 10 дней, из которых в течение трех дней не было симптомов болезни. Это также является поводом для закрытия больничного листа.

И третья – получение негативного результата ПЦР-теста.

"Все эти три фактора равноценны, и семейный врач определяет, как закрыть больничный. Поэтому при его закрытии не дожно быть никакого буллинга. Мы спокойно можем допускать людей, которые переболели, к коллективу", – подчеркнул главный санврач страны.

Он отметил, что есть научно доказанные данные, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и стандарт Министерства здравоохранения, которые свидетельствуют о том, что если один из трех критериев соблюден, переболевший COVID-19 человек не может инфицировать других людей.

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом сообщил 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.