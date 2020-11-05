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В Украине новый рекорд – COVID-19 за сутки подтвердили у 9850 человек

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных с COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

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В Украине за сутки госпитализированы 1269 человек
В Украине за сутки госпитализированы 1269 человек
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 5 ноября в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

Предыдущий рекорд суточного прироста больных (9524 случая) и смертности за 24 часа (199 жертв) был установлен сутками ранее.

Среди заболевших за сутки, по словам министра, 369 детей и 514 медработников. Также за сутки госпитализированы 1269 человек, умерли 193 человека, выздоровели 8378 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

  • Винницкая область – 11 644;
  • Волынская область – 14 889;
  • Днепропетровская область – 16 600;
  • Донецкая область – 12 873;
  • Житомирская область – 16 598;
  • Закарпатская область – 15 849;
  • Запорожская область – 11 750;
  • Ивано-Франковская область – 22 521;
  • Киев – 41 373;
  • Киевская область – 18 329;
  • Кировоградская область – 2813;
  • Луганская область – 4104;
  • Львовская область – 32 069;
  • Николаевская область – 9306;
  • Одесская область – 26 838;
  • Полтавская область – 11 079;
  • Ровенская область – 20 671;
  • Сумская область – 13 196;
  • Тернопольская область – 21 499;
  • Харьковская область – 40 330;
  • Херсонская область – 4852;
  • Хмельницкая область – 17 989;
  • Черкасская область – 10 085;
  • Черновицкая область – 23 708;
  • Черниговская область – 9502.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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