В Украине новый рекорд – COVID-19 за сутки подтвердили у 9850 человек

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 5 ноября в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
Предыдущий рекорд суточного прироста больных (9524 случая) и смертности за 24 часа (199 жертв) был установлен сутками ранее.
Среди заболевших за сутки, по словам министра, 369 детей и 514 медработников. Также за сутки госпитализированы 1269 человек, умерли 193 человека, выздоровели 8378 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.