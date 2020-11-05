В Украине новый рекорд – COVID-19 за сутки подтвердили у 9850 человек

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных с COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

В Украине за сутки госпитализированы 1269 человек Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 5 ноября в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

Предыдущий рекорд суточного прироста больных (9524 случая) и смертности за 24 часа (199 жертв) был установлен сутками ранее.

Среди заболевших за сутки, по словам министра, 369 детей и 514 медработников. Также за сутки госпитализированы 1269 человек, умерли 193 человека, выздоровели 8378 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 11 644 ;

; Волынская область – 14 889 ;

; Днепропетровская область – 16 600 ;

; Донецкая область – 12 873 ;

; Житомирская область – 16 598 ;

; Закарпатская область – 15 849 ;

; Запорожская область – 11 750 ;

; Ивано-Франковская область – 22 521 ;

; Киев – 41 373;

Киевская область – 18 329 ;

; Кировоградская область – 2813 ;

; Луганская область – 4104 ;

; Львовская область – 32 069 ;

; Николаевская область – 9306 ;

; Одесская область – 26 838 ;

; Полтавская область – 11 079 ;

; Ровенская область – 20 671 ;

; Сумская область – 13 196 ;

; Тернопольская область – 21 499 ;

; Харьковская область – 40 330 ;

; Херсонская область – 4852 ;

; Хмельницкая область – 17 989 ;

; Черкасская область – 10 085 ;

; Черновицкая область – 23 708 ;

; Черниговская область – 9502 .