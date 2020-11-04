Число новых случаев COVID-19 впервые превысило в Украине 9 тыс., установлен рекорд суточной смертности

В Украине число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 420 тыс., умерли уже 7731 пациент с COVID-19.

За сутки в Украине зафиксировали 9524 случаев COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине установлены новые рекорды по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и смертности от нее за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 4 ноября в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 313, медработников – 408). Также за последние сутки госпитализовано 1514 человек, летальних случаев – 199; выздоровело – 7536 человек", – написал он.

Предыдущий рекорд суточного прироста больных был установлен сутками ранее (8899 случаев), а смертности за 24 часа – 29 октября (173 жертвы).

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Умер 7731 больной с COVID-19, вылечилось 176 404 человек.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 11 363;

Волынская область – 14 544;

Днепропетровская область – 16 169;

Донецкая область – 12 367;

Житомирская область – 16 200;

Закарпатская область – 15 470;

Запорожская область – 11 227;

Ивано-Франковская область – 22 047;

Киев – 40 390;

Киевская область – 17 918;

Кировоградская область – 2730;

Луганская область – 3988;

Львовская область – 31 639;

Николаевская область – 9027;

Одесская область – 26 332;

Полтавская область – 10 617;

Ровенская область – 20 300;

Сумская область – 12 776;

Тернопольская область – 21 332;

Харьковская область – 39 559;

Херсонская область – 4622;

Хмельницкая область – 17 439;

Черкасская область – 9898;

Черновицкая область – 23 296;

Черниговская область – 9367.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.