Число новых случаев COVID-19 впервые превысило в Украине 9 тыс., установлен рекорд суточной смертности

За последние сутки в Украине установлены новые рекорды по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и смертности от нее за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 4 ноября в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 313, медработников – 408). Также за последние сутки госпитализовано 1514 человек, летальних случаев – 199; выздоровело – 7536 человек", – написал он.
Предыдущий рекорд суточного прироста больных был установлен сутками ранее (8899 случаев), а смертности за 24 часа – 29 октября (173 жертвы).
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Умер 7731 больной с COVID-19, вылечилось 176 404 человек.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.