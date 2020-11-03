В "Феофании" могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID-19 – СМИ

Клиническая больница "Феофания" может стать "полевым госпиталем", так как правительство Украины прогнозирует в Киеве превышение числа инфицированных коронавирусом над количеством коек, сообщает "РБК-Украина".

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в Киеве планируют развернуть на базе клинической больницы "Феофания". Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", – подчеркнул собеседник издания.

25 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве, Донецкой и Одесской областях, где прогнозируется превышение числа больных над количеством коек, готовится развертывание мобильных госпиталей.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случая в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868.

В Киеве зафиксировано 39 534 случаев коронавируса.

"Феофания" – больница, подчиненная Государственному управлению делами. В медучреждении проводится оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и международных организаций, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. Помимо этого, в больнице оказываются медицинские услуги совершеннолетним гражданам Украины и других государств мира и предоставляется реабилитационная помощь раненым военнослужащим.