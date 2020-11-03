В Украине новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

Число случаев коронавирусной инфекции превысило в Украине отметку в 411 тыс.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в Украине у 8899 человек, что является новым рекордом. Об этом 3 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей – 346, медработников – 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за последние сутки госпитализировано 1207 человек; летальных случаев – 157; выздоровело 5100 человек", – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 411 093 случаев коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868 человек.

Предыдущий рекорд суточного прироста инфицированных – 8752 – был установлен 30 октября.

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