"Динамо" отправилось в Испанию без 13 игроков первого состава

Из-за положительных тестов на COVID-19 в матче против "Барселоны" не примут участие девять футболистов основного состава киевского "Динамо".

Делегация киевского "Динамо" вылетела на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" без 13 игроков основного состава. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не примут участие в матче: Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелун, отмечено в сообщении.

"Не сможет принять участие в матче Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации. Однако в Барселону капитан "бело-синих" отправится вместе с командой", – сообщили в ФК.

В лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Матч против "Барселоны" состоится 4 ноября.

31 октября стало известно о том, что коронавирусом заразились двое ведущих вратарей киевского "Динамо" – Георгий Бущан и Денис Бойко. В начале этой недели также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулиба.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 ноября в Украине заболело 402 194 человека. Умерло от COVID-19 7375 человек, а выздоровело 163 768 пациентов.