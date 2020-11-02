Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 400 тыс.

За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 69 украинцев, с начала пандемии – более 7 тыс., сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Карантин в связи с распространением коронавируса в Украине ввели в марте Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала пандемии – 402 194. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook 2 ноября.

Среди заболевших – 271 ребенок и 255 врачей, отметил министр.

Умерли за последние сутки 69 пациентов (всего – 7375), выздоровели 2327 (с начала пандемии – 163 768).

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Винницкая область – 10 789 ;

Волынская область – 13 983 ;

Днепропетровская область – 15 411 ;

Донецкая область – 11 235 ;

Житомирская область – 15 363 ;

Закарпатская область – 14 911 ;

Запорожская область – 10 370 ;

Ивано-Франковская область – 21 169 ;

Киев – 38 745 ;

Киевская область – 17 175 ;

Кировоградская область – 2656 ;

Луганская область – 3760 ;

Львовская область – 30 700 ;

Николаевская область – 8495 ;

Одесская область – 25 325 ;

Полтавская область – 9852 ;

Ровенская область – 19 573 ;

Сумская область – 12 071 ;

Тернопольская область – 20 963 ;

Харьковская область – 37 997 ;

Херсонская область – 4270 ;

Хмельницкая область – 16 422 ;

Черкасская область – 9422 ;

Черновицкая область – 22 485 ;

Черниговская область – 9052 .

За сутки 31 октября зафиксировали 7959 случаев заболевания.