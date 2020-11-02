Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 400 тыс.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала пандемии – 402 194. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook 2 ноября.
Среди заболевших – 271 ребенок и 255 врачей, отметил министр.
Умерли за последние сутки 69 пациентов (всего – 7375), выздоровели 2327 (с начала пандемии – 163 768).
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
- Винницкая область – 10 789;
- Волынская область – 13 983;
- Днепропетровская область – 15 411;
- Донецкая область – 11 235;
- Житомирская область – 15 363;
- Закарпатская область – 14 911;
- Запорожская область – 10 370;
- Ивано-Франковская область – 21 169;
- Киев – 38 745;
- Киевская область – 17 175;
- Кировоградская область – 2656;
- Луганская область – 3760;
- Львовская область – 30 700;
- Николаевская область – 8495;
- Одесская область – 25 325;
- Полтавская область – 9852;
- Ровенская область – 19 573;
- Сумская область – 12 071;
- Тернопольская область – 20 963;
- Харьковская область – 37 997;
- Херсонская область – 4270;
- Хмельницкая область – 16 422;
- Черкасская область – 9422;
- Черновицкая область – 22 485;
- Черниговская область – 9052.
За сутки 31 октября зафиксировали 7959 случаев заболевания.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.