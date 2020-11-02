Эпидемическая ситуация в украинских колониях прекрасна, как в фантастических фильмах – глава Минюста

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сам не до конца понимает, благодаря каким кардинальным мерам среди осужденных сохраняется низкая заболеваемость COVID-19.

Малюська: Среди заключенных у нас есть три смерти с подтвержденным коронавирусом Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

В украинских колониях эпидемическая ситуация с COVID-19 лучше, чем можно было ожидать. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

"Если речь идет об эпидемической ситуации в колониях, то там настолько все прекрасно, что выглядит, как в фантастических фильмах. Там не болеют люди на коронавирус практически", – сказал он.

Министра спросили, не связано ли это с тем, что там не делают ПЦР-тесты на коронавирус.

"И тогда все ходят бессимптомные абсолютно полностью? Нет. На самом деле, если бы это было действительно так и мы ничего не делали, по законам развития эпидемии у нас была бы трагическая ситуация и со смертностью, и с переводом лиц на лечение. На самом деле – нет. Я сам до конца не понимаю, каким образом, что мы такого кардинального сделали", – ответил Малюська.

По его словам, в колониях приняли множество мер противоэпидемической безопасности.

"Мы закрыли [учреждения] для посещений, мы обеспечили средствами индивидуальной защиты. Но все равно частично загадка остается. Потому что показатели заболеваемости, когда я о них говорю коллегам из Минздрава, любым другим специалистам, то никто не верит в реальности", – объяснил глава Минюста.

При этом, по его данным, болеет персонал колоний.

"А сотрудники болеют. В том-то и дело, что сотрудники болеют, болеют достаточно в большом количестве. Но это не касается заключенных. Среди заключенных у нас есть три смерти с подтвержденным коронавирусом. Но, я напомню, у нас и заключенных, и осужденных более 50 тыс. Более 50 тыс. и за всю эпидемию три смерти. Причем, я еще объясню, эти три смерти – это не люди, чтобы можно было с чистой душой сказать, что умерли от коронавируса. Там было столько болезней, что вопрос жизни был сомнительным, мягко говоря, и без коронавируса", – рассказал Малюська.

Он предполагает, что инфицирование могло произойти при выезде на лечение и на анализы.

"По тем данным, которые я получал, Украина среди лидеров по эффективности борьбы с коронавирусом в учреждениях системы исполнения наказаний. Опять же я не скажу, что у нас для этого есть какая-то мегатехнология, деньги или еще что-то. Пока так сложилось. И я очень хотел бы, чтобы этот тренд не изменился", – сказал министр.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.