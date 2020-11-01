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COVID-19 в Украине. Наиболее загружены больницы в Полтавской и Житомирской областях

По данным Минздрава Украины, сразу в пяти регионах более чем на 75% заполнены больницы для инфицированных коронавирусом и больных с подозрением на COVID-19.

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В Украине подтверждено более 395 тыс. случаев COVID-19
В Украине подтверждено более 395 тыс. случаев COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине наибольший процент заполненности больниц для борьбы с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Полтавской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют опубликованные 1 ноября Министерством здравоохранения индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

В Полтавской области пациентами с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на эту инфекцию заполнены 85,8% койко-мест в больницах для первой волны эпидемии. В Житомирской области этот показатель равен 80,1%.

В Полтавской области для первой волны эпидемии предусмотрено 945 коек, в Житомирской – 1661. В целом по Украине – почти 41 тыс. койко-мест.

В пятерку регионов с самой высокой заполненностью коек входят также Кировоградская область (75,6%), город Киев (75,3%) и Ивано-Франковская область (75,2%).

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.

В Полтавской области с начала эпидемии зарегистрировано 9739 случаев COVID-19, в Житомирской – 14 965.

Теги: эпидемия, Житомирская область, Полтавская область, Минздрав, инфекция, подозрение, больницы, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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