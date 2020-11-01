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За сутки в Киеве COVID-19 заболело почти 700 человек – Кличко

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах Киева. Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 12 киевлян, а выздоровело – 50.

Коронавирусную инфекцию победило почти 13 тыс. киевлян
Коронавирусную инфекцию победило почти 13 тыс. киевлян
Фото: EPA

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко 1 ноября.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238", – рассказал столичный глава.

Больше всего за прошедшие сутки заболели в Днепровском (122 человека), Соломенском (117) и Голосеевском (88) районах.

Среди заболевших – 353 женщин от 18 до 84 лет, 287 мужчин от 18 до 85 лет. Кроме того, среди детей и подростков заболело 20 девочек (возрастом от одного месяца до 16 лет) и 29 мальчиков (от трех месяцев до 17 лет).

Всего заболело 25 медиков, госпитализировано 59 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 12 человек, а выздоровело 50 человек. Всего коронавирусную инфекцию победило 12 912 жителей Киева, а 778 киевлян умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев COVID-19 (7959 из них – за последние сутки). Умерло от болезни 7306 человек, а 161 441 выздоровел.

Теги: Киев, Виталий Кличко, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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