Для развертывания временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Киеве понадобится 245 млн грн – Степанов

В случае необходимости временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут развернуть в выставочном центре или Дворце спорта в Киеве, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов рассказал, сколько медиков нужно будет для работы во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

На развертывание временных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве понадобится 245 млн грн. Об этом на брифинге 30 октября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в случае необходимости временные госпитали могут развернуть в выставочном центре или Дворце спорта.

"Просчитал город Киев, сколько средств необходимо для разворачивания такого мобильного госпиталя на 500 человек. Просчитали, какое число медиков может быть задействовано в этом процессе – это 1200 человек. По расчетам властей Киева, нужно 245 млн грн", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровело. В Киеве с начала эпидемии заразилось 36 768 человек, 743 пациента умерло, 12 639 выздоровело.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на 30 октября, в Киеве койко-места для пациентов с COVID-19 заполнены на 54,6%.