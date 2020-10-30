Степанов: Полного локдауна мы должны максимально избегать

По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, стратегия адаптивного карантина в связи с коронавирусом в Украине является абсолютно правильной.

Степанов: Да, мы делаем ограничения для бизнеса, но не закрываем бизнес Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступает против полного локдауна в стране. Об этом он сказал на брифинге 30 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы считаем, что стратегия адаптивого карантина – постепенные ограничения в регионах в зависимости от ситуации – абсолютно правильная. По моему мнению, исходя из разных факторов в нашей стране, в том числе и экономических, полного локдауна мы должны максимально избегать. Да, мы делаем ограничения для бизнеса, но не закрываем бизнес", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровело.

Карантин в связи со вспышкой COVID-19 в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября говорил, что, локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

25 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабинете Министров Украины не хотят вводить и не видят возможности для введения тотального карантина.