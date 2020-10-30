Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки впервые превысило 8 тыс.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8312 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы монитогинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 30 октября.
За сутки умерло 173 человека, выздоровело 3394 пациента.
Предыдущий рекорд составил 7517 новых случаев, он был зафиксирован 22 октября.
В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 378 729 случаев COVID-19, 7041 человек умер, 155 026 выздоровело.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 30 октября, число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн, 1 млн 181 тыс. умерли, 30,3 млн выздоровели.