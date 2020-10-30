Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки впервые превысило 8 тыс.

За сутки от COVID-19 в Украине умерло 173 человека. Всего число жертв инфекции в стране превысило 7 тыс.

В Украине выздоровело 155 тыс. пациентов с коронавирусом Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8312 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы монитогинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 30 октября.

За сутки умерло 173 человека, выздоровело 3394 пациента.

Предыдущий рекорд составил 7517 новых случаев, он был зафиксирован 22 октября.

В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 378 729 случаев COVID-19, 7041 человек умер, 155 026 выздоровело.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 10 115;

Волынская область – 13 326;

Днепропетровская область – 14 655;

Донецкая область – 9643;

Житомирская область – 13 866;

Закарпатская область – 14 158;

Запорожская область – 9567;

Ивано-Франковская область – 19 981;

Киев – 36 768;

Киевская область – 16 119;

Кировоградская область – 2398;

Луганская область – 3575;

Львовская область – 29 314;

Николаевская область – 7574;

Одесская область – 24 116;

Полтавская область – 9220;

Ровенская область – 18 857;

Сумская область – 11 508;

Тернопольская область – 20 411;

Харьковская область – 35 675;

Херсонская область – 3800;

Хмельницкая область – 15 227;

Черкасская область – 8952;

Черновицкая область – 21 273;

Черниговская область – 8631

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 30 октября, число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн, 1 млн 181 тыс. умерли, 30,3 млн выздоровели.