Польский премьер призвал протестующих не выходить на митинги из-за ситуации с COVID-19

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал демонстрантов помнить о пожилых людях, которые могут заразиться коронавирусом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал протестующих в стране отказаться от участия в митингах из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил 29 октября на Национальном стадионе в Варшаве, где оборудуют временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщают Wiadomości.

Он призвал демонстрантов помнить о пожилых людях, которые могут заразиться.

"У меня есть призыв ко всем протестующим: пусть этот гнев сосредоточится на мне, на политиках, но не позволяйте ему затронуть тех, кого он может коснуться через две недели, потому что протестующие вступят в контакт с пожилыми людьми и это может привести к драматическим результатам", – сказал Моравецкий.

Премьер добавил, что для борьбы с эпидемией нужно сократить социальные контакты.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 октября число инфицированных достигло 44,9 млн человек, почти 1,2 млн пациентов умерли, 30,1 млн выздоровели. В Польше коронавирус был подтвержден у 319,2 тыс. человек, 5149 умерли, 129,3 тыс. выздоровели.