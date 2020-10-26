"Ад для женщин". В Польше после усиления запрета на аборты не утихают протесты

Конституционный суд Польши ужесточил антиабортное законодательство, запретив женщинам прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание; теперь аборты разрешены только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни матери.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Конституционный суд ужесточил антиабортное законодательство – женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. Как пишет Onet, по этой причине в Польше делали подавляющее большинство абортов: 1074 из 1110 проведенных в 2020 году.

Теперь аборт в Польше будет разрешен только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни матери, отмечает "Польське радіо".

На решение суда польские политики отреагировали по-разному. Бывший президент Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск в Twitter назвал его "политической подлостью", а сам суд – псевдосудом.

Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybuna * u w * rodku szalej * cej pandemii to co * wi * cej ni * cynizm. To polityczne * ajdactwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 22, 2020

25 октября он написал, что закон, действовавший с 1993 года, был компромиссом, который никого не устраивал, но "он защищал поляков от гражданской войны, связанной с абортами".

Nikt nie by * w pe * ni zadowolony z kompromisu. Taka jego natura. Jego jedyn * zalet * by * o to, * e chroni * Polaków przed aborcyjn * wojn * domow * . Zniszczyli go celowo i bezpowrotnie. Bo wojna domowa to ich * ywio * . Ale przegraj * j * . Ju * przegrali. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 25, 2020

Вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская тоже раскритиковала это решение.

"Ад для женщин. Вот что означает сегодняшний приговор политизированного Конституционного суда", – написала она в Twitter.

Piek * o kobiet. To oznacza dzisiejszy wyrok upolitycznionego Trybuna * u Konstytucyjnego. — M. Kidawa-B * o * ska (@M_K_Blonska) October 22, 2020

В то же время было немало сторонников решения. В частности депутат Сейма, представитель правого движения Kukiz'15 Томаш Жимковский назвал решение суда "торжеством над цивилизацией смерти".

"Сегодня в память о святом Иоанне Павле II на его родине цивилизация жизни торжествует над цивилизацией смерти. 22 октября 2020 года войдет в историю. Мы кончаем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века", – написал он в Twitter.

Dzi * we wspomnienie * w. Jana Paw * a II w Jego Ojczy * nie triumfuje cywilizacja * ycia nad cywilizacj * * mierci. 22 X 2020 r. przejdzie do historii, zrywamy z zabijaniem bezbronnych, zrywamy z dziedzictwem ustrojów totalitarnych XX w.

#ProLife pic.twitter.com/Vd7l68QttX — Tomasz Rzymkowski (@TRzymkowski) October 22, 2020

После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор. Участники протестов заявляют, что результатом такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин, отмечает "Польське радіо".