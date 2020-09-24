Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта

35-летний актер Арам Арзуманян вместе с женой Кристиной воспитывают двух детей.

35-летний актер Арам Арзуманян в интервью программе ЖВЛ, которая вышла 24 сентября на "1+1", рассказал, что после свадьбы в 2012 году его супруга Кристина трижды вынуждена была прерывать беременность по медицинским показаниям.

"У нас были проблемы – у нас три раза прерывалась беременность", – заявил актер.

"Я пошла на УЗИ, и мне там сказали, что надо прерывать", – добавила его жена.

По словам Арзуманяна, жена родила первенца – дочь Анаит – в 2016 году, спустя четыре года после свадьбы.

Актер признался, что, когда жена забеременела снова, медики заявили, что она может не выжить.

"Всю беременность была гематома", – объяснил он.

Арзуманян признался, что не готов становиться многодетным отцом.

"Не хочу. Такой ценой уже не хочу", – заявил он.

Арзуманян родился в 1985 году в Киеве. Он стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики", "Безумная свадьба".

Вместе с женой Арзуманян воспитывает дочь Анаит и сына Тиграна.

В настоящее время Арзуманян принимает участие в шоу "Танцы со звездами", выступая на паркете в паре с танцовщицей Тоней Руденко.