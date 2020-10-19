В Варшаве отменили празднование Нового года из-за COVID-19

Пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая заявила, что сэкономленные средства от отмены празднования Нового года в столице Польши планируют перенаправить на "что-то более важное".

В Польше коронавирусом заразилось более 183,2 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Власти Варшавы (Польша) приняли решение отменить в этом году празднование Нового года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 октября заявила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая, сообщает Onet.

"В связи с нынешней эпидемической ситуацией в этом году городское празднование Нового года не состоится", – заявила Галецкая.

По ее словам, это празднования отменят, потому что "здоровье граждан важнее".

В мэрии отметили, что сэкономленные средства из-за отмены праздника смогут перенаправить на "что-то более важное".

В 2019 году в Варшаве на Банковой площади в новогоднюю ночь проходил праздничный концерт с участием польских и мировых звезд.