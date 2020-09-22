  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет

По словам украинского певца Dzidzio (Михаила Хомы), медики настаивали на том, чтобы его мать Галина Хома сделала аборт, опасаясь, что ребенок родится с инвалидностью.

Украинский музыкант Dzidzio (Михаил Хома) в эфире шоу "Кондратюк в понедельник" на "5 канале" признался, что обязан своей жизнью бабушке Катерине, которая не разрешила его матери Галине Хоме делать аборт, вопреки медицинским показаниям.

По словам артиста, его мать узнала о беременности в больнице, куда попала с ожогом ног из-за неосторожного обращения с печью.

"Мама попала в беду. Ее привезли в больницу, и врачи сказали, что надо делать пересадку кожи, колоть антибиотики. Приехали со Львова профессора и сказали: "Вы знаете что? Она беременна". Это был шок для всех. И в тот момент надо было принять решение – делать аборт или нет", – рассказал артист.

По словам Dzidzio, его дед был согласен с мнением профессоров, которые утверждали, что ребенок родится с инвалидностью.

"А бабушка Катерина сказала: "Аборта не будет. Будешь терпеть". Она приняла ключевую роль в моей жизни. И я хочу поблагодарить бабушку и маму", – рассказал певец.

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Видео: 5 канал / YouTube

Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.

Артист известен не только как музыкант, но и как актер. 24 августа президент Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.