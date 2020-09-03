"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) на своей странице в Instagram разместила фото, сделанные в заповеднике Каменное Село (Житомирская область).
На фото певица запечатлена в костюме для занятий йогой телесного цвета. По словам артистки, ученые до сих пор не могут достоверно сказать, каким образом в этой местности появились огромные камни.
"Единственное, что известно ученым – камням более одного миллиарда лет. Местные говорят, что камни свидетельствуют о присутствии других цивилизаций", – рассказала певица.
"А вы знали, что у нас есть такие интересные места?" – поделилась впечатлениями Slavia.
"Соблазнительная красотка", – оценили образ певицы фолловеры.
"Магический лес", – впечатлились снимками заповедника пользователи сети.
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Таємниче Кам’яне село. Як, і коли тут з’явилися величезні валуни досі залишається загадкою. Єдине, що знають вчені - глибам понад мільярд років. Місцеві кажуть, що камені це сліди присутності інших цивілізацій. Камінь - компас «Розбита хлібина». Він розколовся точно вказуючи на частини світу А ви знали, що у нас є такі цікаві місця...? #Каміннесело #місцесили #мандруйукраїною #Українавражає
Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia зарегистрировали отношения в 2013 году. 19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка".