"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике

Украинская певица Slavia, жена музыканта Dzidzio, позировала в украинском заповеднике среди гигантских камней, которым, по словам ученых, более одного миллиарда лет.

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) на своей странице в Instagram разместила фото, сделанные в заповеднике Каменное Село (Житомирская область).

На фото певица запечатлена в костюме для занятий йогой телесного цвета. По словам артистки, ученые до сих пор не могут достоверно сказать, каким образом в этой местности появились огромные камни.

"Единственное, что известно ученым – камням более одного миллиарда лет. Местные говорят, что камни свидетельствуют о присутствии других цивилизаций", – рассказала певица.

"А вы знали, что у нас есть такие интересные места?" – поделилась впечатлениями Slavia.

"Соблазнительная красотка", – оценили образ певицы фолловеры.

"Магический лес", – впечатлились снимками заповедника пользователи сети.

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia зарегистрировали отношения в 2013 году. 19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка".