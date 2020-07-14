Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"

Украинская певица Slavia, жена музыканта Dzidzio проводит время на острове Джарылгач, который расположен в Херсонской области.

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время отдыха на острове Джарылгач в Херсонской области.

"Добраться сюда можно на корабле из Скадовска. Это полудикий остров", – поделилась впечатлениями певица.

"Почему у вас нет фотографий с мужем?" – интересуются фолловеры певицы.

Супруга Dzidzio оставила вопрос без ответа.

19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка".

"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила Slavia, анонсируя трек.

По словам певицы, ее клип стал ответом на вторую дуэтную песню ее мужа с Ольгой Цибульской.

"Можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше", – призналась она в интервью TСН.ua.

Накануне Dzidzio обнародовал фото с героиней своих клипов Надеждой, которую в коллективе называют музой. Публикация вызвала у подписчиков музыканта вопросы – в комментариях они интересовались, почему певец не публикует такие же снимки с женой.

Dzidzio (Михаил Хома) женат на Ярославе Притуле-Хоме, с которой познакомился во время учебы в музыкальном училище. В 2016 году в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", супруга музыканта заявила, что главной проблемой семейной жизни с артистом является его отсутствие дома из-за постоянных гастролей.