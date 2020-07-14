Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время отдыха на острове Джарылгач в Херсонской области.
"Добраться сюда можно на корабле из Скадовска. Это полудикий остров", – поделилась впечатлениями певица.
"Почему у вас нет фотографий с мужем?" – интересуются фолловеры певицы.
Супруга Dzidzio оставила вопрос без ответа.
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Національний природний парк «Джарилгацький». Острів #Джарилгач. Добратися можна на кораблі зі Скадовська. Це напівдикий #острів. Сюди приїжджають відпочити на день, або залишаються жити в наметах, а ще можна оселитися в кемпінгу з каркасних будиночків. Візитною карткою острова є #ДжарилгацькийМаяк, який має статус пам’ятника культури. Він був виготовлений в Парижі, в 1902р. #мандруйУкраїною#літо2020
19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка".
"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила Slavia, анонсируя трек.
По словам певицы, ее клип стал ответом на вторую дуэтную песню ее мужа с Ольгой Цибульской.
"Можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше", – призналась она в интервью TСН.ua.
Накануне Dzidzio обнародовал фото с героиней своих клипов Надеждой, которую в коллективе называют музой. Публикация вызвала у подписчиков музыканта вопросы – в комментариях они интересовались, почему певец не публикует такие же снимки с женой.
Dzidzio (Михаил Хома) женат на Ярославе Притуле-Хоме, с которой познакомился во время учебы в музыкальном училище. В 2016 году в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", супруга музыканта заявила, что главной проблемой семейной жизни с артистом является его отсутствие дома из-за постоянных гастролей.