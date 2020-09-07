Цибульская рассказала, почему у них с Dzidzio не получается дружить семьями

По мнению украинской певицы Ольги Цибульской, одной из причин того, что они с Dzidzio (Михаилом Хомой) не дружат семьями, может служить эгоизм, присущий многим артистам.

Украинская певица Ольга Цибульская, которая является кумой артиста Dzidzio (Михаил Хома), заявила, что у них нет так называемой дружбы семьями. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye.

"Мне кажется, артисты не умеют дружить семьями, потому что мы эгоистичные люди. И если наступает затишье, каждый зарывается в свое гнездо. Мы можем с Мишей сидеть в студии, он мне показывает свои новые фильмы, я ему – свои песни, и быть от этого счастливыми", – рассказала она.

Отвечая на вопрос, не является ли причиной отсутствия дружеских семейных отношений между парами ревность со стороны супруги Dzidzio – певицы Slavia, Цибульская подчеркнула, что об этом надо спросить непосредственно у жены артиста.

"Я не знаю. Надо спросить у нее", – подытожила она.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Цибульская и Dzidzio – кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует.

Dzidzio (Михаил Хома) женат на Ярославе Притуле-Хоме (Slavia), с которой познакомился во время учебы в музыкальном училище. В 2016 году в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", супруга музыканта заявила, что главной проблемой семейной жизни с артистом является его отсутствие дома из-за постоянных гастролей.